В Ростовской области высокая активность пыльцы пшеницы охватила все районы
В Ростовской области везде активен аллерген пшеницы. Об этом сообщили специалисты на карте активности пыльцы.
Высокая активность началась 22 мая, но иногда пыльцы становилось меньше. С 2 июня пыльца стала самой сильной и останется такой минимум до 11 июня.
Аллергикам будет труднее в это время. Врачи советуют следить за здоровьем. Если появляются симптомы аллергии, лучше вернуться домой, принять душ, промыть глаза и нос, переодеться. Также стоит обратиться к врачу за советами по борьбе с аллергией.