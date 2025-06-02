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В Ростовской области высокая активность пыльцы пшеницы охватила все районы

В Ростовской области высокая активность пыльцы пшеницы охватила все районы
В Ростовской области везде активен аллерген пшеницы. Об этом сообщили специалисты на карте активности пыльцы.

Высокая активность началась 22 мая, но иногда пыльцы становилось меньше. С 2 июня пыльца стала самой сильной и останется такой минимум до 11 июня.

Аллергикам будет труднее в это время. Врачи советуют следить за здоровьем. Если появляются симптомы аллергии, лучше вернуться домой, принять душ, промыть глаза и нос, переодеться. Также стоит обратиться к врачу за советами по борьбе с аллергией.
Фото: нейросеть
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