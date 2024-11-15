В Ростове снесут трехэтажный жилой дом на проспекте Ставского

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В Ростове-на-Дону планируется снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Ставского, 23. Это решение было обнародовано на сайте городской администрации 13 ноября.В 2024 году здание было признано аварийным. Дом постройки 1969 года находится не в самом лучшим состоянии: на стенах появились трещины, а во время сильных ветров с фасада на землю падали строительные фрагменты.Информации о капитальном ремонте нет. Вероятно, его ни разу не проводили.В здании, которое находится в аварийном состоянии, проживают десятки людей. В соответствии с документами после проведения экспертизы жилых помещений всем владельцам будет выплачена компенсация. Однако этот процесс может занять много времени, поэтому точную дату сноса назвать нельзя.