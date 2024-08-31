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В Ростове-на-Дону собираются снести два исторических здания. Об этом сообщает сайт городской администрации. Объявление об этом было опубликовано на сайте городской администрации 30 августа.Так, на улице Полторацкого, 12 находится аварийный трёхэтажный многоквартирный дом. Капитальный ремонт здания 1948 года постройки планируют провести только через год, но к тому времени дом, скорее всего, будет в ещё худшем состоянии. Вскоре его снесут, а жильцам выплатят компенсацию за изъятое имущество.Ещё одно здание в Братском переулке было построено в 1917 году и тоже пойдёт под снос. В отличие от предыдущего дома это здание дома № 63 признали аварийным ещё в 2022 году.Двухэтажное здание включает 25 жилых квартир, и, несмотря на то, что износ составляет лишь 40%, дом находится в плачевном состоянии. Жители сообщают, что фундамент с лицевой стороны поврежден, штукатурка отпадает кусками, а на фасаде видны глубокие трещины.Стоит отметить, что оба этих старинных здания не имеют статуса объектов культурного наследия.