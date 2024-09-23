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В Ростове-на-Дону снесут четыре жилых дома, признанных аварийными

В Ростове-на-Дону снесут четыре жилых дома, признанных аварийными
В Ростове-на-Дону снесут четыре жилых дома, признанных аварийными. Информация размещена на сайте городской администрации.

Здание, расположенное по адресу: улица Полторацкого, 10, было возведено в 1949 году. На данный момент в трехэтажном доме (литера Б) проживают десятки ростовчан. Информации о капитальном ремонте с момента постройки нет.

Жилое здание на улице Просвещения, 3/14, литера Г также было построено в 1949 году. Однако, в отличие от дома на Полторацкого, в этом трехэтажном доме проводились ремонтные работы в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. Но это не спасло дом, проживший 75 лет, от сноса.

Два довоенных здания, расположенные по адресам: проспект Университетский, 15, литера А и Б и улица Петровская, 87, литера А были признаны аварийными еще в 2020 году. Процесс их сноса затянулся на несколько лет. Лишь в конце сентября стало известно, что дома 1917 года постройки будут снесены.

Владельцам квартир проведут оценку жилой площади и компенсируют убытки.

Отметим, что ни один из упомянутых домов не является объектом культурного наследия.
Фото: Яндекс карты
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