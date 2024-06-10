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В Ростове сильный дождь затопил улицу Выездную

В Ростове сильный дождь затопил улицу Выездную
В Ростове сильный ливень затопил улицу Выездную. Снимки с места потопа жители опубликовали 10 июня в соцсетях.

По словам ростовчан, проезжую часть на улице Выездной затопило. На кадрах видно, что по дороге машины не могут проехать. Дождевая вода снесла деревянный мостик.

- Из-за вчерашнего ливня в Ворошиловском районе разлился безымянный ручей, - добавили пользователи в соцсетях.

При этом недалеко расположена школа. Мост – это единственная переправа через ручей. Пока ходить по нему небезопасно. Горожане просят прочистить ливневки, чтобы убрать воду на участке.

Напомним, 9 июня на Ростов обрушились сильные дожди. Всего за час в городе выпала месячная норма осадков. Вместе с ливнями в Нахичевани и Александровке выпал град. В Пролетарском и Первомайском районах машины буквально плыли по проезжей части. В результате затопленными оказались 13 придомовых территорий, ветер повалил около десятка деревьев.
Фото: СоцСети
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