В Ростове сильный дождь затопил улицу Выездную

Фото: СоцСети

В Ростове сильный ливень затопил улицу Выездную. Снимки с места потопа жители опубликовали 10 июня в соцсетях.По словам ростовчан, проезжую часть на улице Выездной затопило. На кадрах видно, что по дороге машины не могут проехать. Дождевая вода снесла деревянный мостик.- Из-за вчерашнего ливня в Ворошиловском районе разлился безымянный ручей, - добавили пользователи в соцсетях.При этом недалеко расположена школа. Мост – это единственная переправа через ручей. Пока ходить по нему небезопасно. Горожане просят прочистить ливневки, чтобы убрать воду на участке.Напомним, 9 июня на Ростов обрушились сильные дожди. Всего за час в городе выпала месячная норма осадков. Вместе с ливнями в Нахичевани и Александровке выпал град. В Пролетарском и Первомайском районах машины буквально плыли по проезжей части. В результате затопленными оказались 13 придомовых территорий, ветер повалил около десятка деревьев.