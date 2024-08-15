В Ростове Штахановского затопило из-за аварии

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону улицу Штахановского затопило из-за аварии. Снимки с места горожане разместили 14 августа в соцсетях.По словам местных жителей, прорыв произошел еще вечером. На кадрах видно, что из-под земли забил коммунальный фонтан. На участке опасную зону оградили предупредительным знаком.При каких обстоятельствах случился прорыв, пока не известно. Вероятно, на место жители уже вызвали аварийные службы.Пешеходам пока следует быть внимательнее на участке. Нужно стараться обходить коммунальный фонтан.