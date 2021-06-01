В Ростове - самые высокие цены на хлеб, молочку и говядину

Самые дорогие хлеб, говядина и еще ряд продуктов условной корзины оказались в Ростове-на-Дону. Актуальные цены опубликовали в Ростовстате 3 июня.Килограмм говядины в донской столице стоит 374 рубля, когда в Шахтах он обойдется в 361 рубль. За килограмм творога в Ростове попросят 357 рублей. В Таганроге его стоимость ниже на 45 рублей (312). Молоко и картофель ростовчане смогут купить за 83 и 48 рублей соответственно. В Миллерово за эти продукты попросят 74 и 42 рубля соответственно.Одним из самых дорогих продуктов остается сыр (561 рубль). В городе Шахты он обойдется в 544 рубля. Соль в донской столице стоит 14 рублей, в Волгодонске - 12. Цена на хлеб в Ростове варьируется от 51 до 62 рублей в зависимости от сортов пшеницы. В Миллерово его можно купить за 44 рубля (1-го и 2-го сортов пшеницы), а в Шахтах за 50 рублей (из ржаной муки).Единственные дешевые продукты, которыми может похвастаться донская столица, это сметана и мука. Их стоимость составляет 226 и 38 рублей.