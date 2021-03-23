В Ростове-на-Дону более 50% самых дорогих товаров продуктовой корзины

В Ростове половина продуктов условной корзины - самые дорогие в области. Актуальные цены 25 марта предоставил Ростовстат.Баранина в Ростове стоит 436 рублей, а мороженая рыба 184. В Миллерово за них попросят в среднем на 53 и 22 рубля меньше соответственно. Охлажденные куры в донской столице стоят 162 рубля, когда в Миллерово - 141. Творог дешевле покупать в Таганроге - там он обойдется в 311 рублей. В Ростове его стоимость составит на 41 рубль больше. Сыры в Ростове можно купить за 558 рублей, а в Сальске - за 531. Там же дешевле взять и капусту (18 рублей) и рис (63 рубля), когда в Ростове они стоит 22 и 66 соответственно.Стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности в донской столице обойдется в 84 рубля. В Волгодонске за него попросят 73 рубля. Хлеб в зависимости от сортов пшеницы в Ростове стоит порядка 50-60 рублей. В Миллерово его можно купить за 44 рубля, а в Шахтах - за 49. Картофель (39 рублей( и морковь (41 рубль) дешевле приобрести в Миллерово. Там они обойдутся в 32 и 36 рублей. В Ростове стоимость сахара составляет 48 рублей, в Миллерово - 46. За соль (14 рублей) и гречку (86 рублей) в Волгодонске попросят 12 и 81 рубль. А вермишель дешевле в Миллерово (80 рублей вместо 85).По итогам недели, в Ростове зафиксировали только три самых низких цены. Это килограмм свинины за 277 рублей, сметана за 220 и мука за 37 рублей.