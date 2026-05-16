После устранения нарушений закрытые рынки на Темернике в Ростове могут заработать

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону рассматривается возможность возобновления работы закрытых рынков на Темернике при соблюдении определённых условий. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на представителя Первомайского суда.13 мая прошло судебное разбирательство, в ходе которого прокуратура потребовала устранить нарушения в работе торговых точек «Белый Темер» и «Первый Темер». Обвинение указывало на отсутствие необходимых разрешений для работы в качестве рынка и несоответствие выполненных строительных и монтажных работ установленным стандартам.Точные сроки для устранения нарушений названы не были, однако при выполнении требований рынки могут возобновить свою деятельность.Напомним, что работа рынков была приостановлена ещё в конце января. Предприниматель Шамиль Карабашев объяснил это нехваткой документов, соответствующих санитарным нормам (СанПиН). Но после предоставления необходимых документов суд не разрешил открыть торговые точки досрочно.