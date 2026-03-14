Закрытые рынки на Темернике могут не открыться. Торговые точки «Белый Темер» и «Первый Темер» почти три месяца находятся под ограничительными мерами. Как рассказал директор рынков Шамиль Карабашев, причиной закрытия стали нарушения СанПин. Постановлением Первомайского районного суда работа рынков была приостановлена на месяц. Карабашев предоставил недостающие документы, но суд отказал в досрочном открытии.Как оказалось, рынки вовсе могут остаться закрытыми, об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на представителя директора.С чем это связано пока не ясно. Однако предприниматели начали переходить на другие торговые точки.