В Ростове с доходного дома Штрома на Большую Садовую упали куски бетона

Фото: Тютина

В Ростове начал осыпаться балкон доходного дома Александра Штрома. Куски бетона полетели на оживленную улицу Большую Садовую.Обломки фасада упали прямо на тротуар, где проходят люди. По предварительной информации, никто не пострадал. После инцидента участок огородили.Доходный дом банкира Александра Штрома находится на по адресу: Большая Садовая, 89. Пятиэтажное здание было построено в 1912 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.