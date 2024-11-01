В Ростове доходный дом купца Александра Леванидова собираются признать аварийным

Фото: Мой фасад

В Ростове-на-Дону планируют признать аварийным доходный дом, принадлежавший купцу Александру Леванидову.Пятиэтажное здание на улице Шаумяна, 13 может быть снесено. Об этом сообщили жильцы, обратившись к активистам организации «Мой Фасад». По их данным, собрание Ленинского района, которое прошло 1 ноября, может принять решение о признании дома аварийным и его сносе.Если дом признают аварийным, жильцов расселят, выплатят компенсации и проведут демонтаж. С 2021 года они бьют тревогу из-за разрушения здания, капитального ремонта которого с 1911 года не было.Как рассказал DonDay Леонид Санкин, доходный дом купца Леванидова – одно из красивейших зданий дореволюционного Ростова. Над парадным входом сохранились инициалы владельца и год постройки. Александр Леванидов – племянник городского головы и владельца кирпичного завода Ивана Степановича Леванидова, который в 1906 году завещал ему завод и имущество. В конце 1910-х он начал строительство пятиэтажного доходного дома из своего кирпича.Здание построено в стиле модерн и известно своими именитыми жильцами, включая писателя Александра Фадеева, автора романа «Разгром», и уроженку Ростова Сабину Шпильрейн.В разные годы здесь жили писатель Владимир Фоменко, врачи Сабсовичи, их внук – поэт Александр Ревич, а также поэтесса Елена Нестерова.После революции Леванидов был изгнан из своего дома. Он жил на Московской улице со второй женой, воспитавшей его детей.Несмотря на богатую историю, доходный дом так и не был признан объектом культурного наследия.