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В Ростове доходный дом купца Александра Леванидова собираются признать аварийным

В Ростове доходный дом купца Александра Леванидова собираются признать аварийным
В Ростове-на-Дону планируют признать аварийным доходный дом, принадлежавший купцу Александру Леванидову.
Пятиэтажное здание на улице Шаумяна, 13 может быть снесено. Об этом сообщили жильцы, обратившись к активистам организации «Мой Фасад». По их данным, собрание Ленинского района, которое прошло 1 ноября, может принять решение о признании дома аварийным и его сносе.

Если дом признают аварийным, жильцов расселят, выплатят компенсации и проведут демонтаж. С 2021 года они бьют тревогу из-за разрушения здания, капитального ремонта которого с 1911 года не было.

Как рассказал DonDay Леонид Санкин, доходный дом купца Леванидова – одно из красивейших зданий дореволюционного Ростова. Над парадным входом сохранились инициалы владельца и год постройки. Александр Леванидов – племянник городского головы и владельца кирпичного завода Ивана Степановича Леванидова, который в 1906 году завещал ему завод и имущество. В конце 1910-х он начал строительство пятиэтажного доходного дома из своего кирпича.

Здание построено в стиле модерн и известно своими именитыми жильцами, включая писателя Александра Фадеева, автора романа «Разгром», и уроженку Ростова Сабину Шпильрейн.

В разные годы здесь жили писатель Владимир Фоменко, врачи Сабсовичи, их внук – поэт Александр Ревич, а также поэтесса Елена Нестерова.

После революции Леванидов был изгнан из своего дома. Он жил на Московской улице со второй женой, воспитавшей его детей.

Несмотря на богатую историю, доходный дом так и не был признан объектом культурного наследия.
Фото: Мой фасад
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