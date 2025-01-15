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В Ростове с 8 февраля будет запрещено останавливаться и парковаться на Тоннельной

В Ростове с 8 февраля будет запрещено останавливаться и парковаться на Тоннельной
В Ростове-на-Дону с 8 февраля будет запрещено останавливаться и парковаться на улице Тоннельной. Об этом сообщил департамент автодорог и организации дорожного движения.

Запрет будет действовать на северной и южной сторонах улицы, от переулка Ферганского до улицы Профинтерна. Кроме того, будут установлены специальные таблички, предупреждающие о возможной эвакуации автомобилей.

Цель ограничений — улучшить пропускную способность дороги.
Фото: Дондей
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