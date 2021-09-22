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В Ростове с 16 октября автомобилистам запретят останавливаться на Соборном

В Ростове с 16 октября автомобилистам запретят останавливаться на Соборном
В Ростове-на-Дону автомобилистам запретят останавливаться в переулке Соборном. Ограничения вступят в силу с 16 октября.

Как сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения, запрет будет действовать на участке от улицы Народного Ополчения до улицы Лермонтовской (с восточной стороны) и от улицы Тельмана до Максима Горького.

Аналогичная ситуация ожидает водителей транспорта и в переулке Малом. Там запрет на остановку введут от переулка Газетного до Семашко с северной стороны и от дома № 57 до переулка Газетного с южной стороны.

Ограничения необходимы для повышения уровня безопасности и пропускной способности на дорогах.
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