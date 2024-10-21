В Ростове на следующей неделе введут новые ограничения на дорогах

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В Ростове с 28 октября начинают действовать новые ограничения на дорогах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 28 октября по 15 декабря в районе дома № 1/99 по улице Волоколамской и Шеболдаева будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с проведением строительных работ в этом районе.С 1 ноября по 25 декабря на участке улицы Тимошенко от дома № 14c96 по улице Дебальцевской до дома № 11ак14 по улице Тимошенко будут проводиться работы на подземных коммуникациях. В связи с этим также будет ограничено движение транспорта.С 2 ноября на участке улицы Вятской от переулка Клязьминского до переулка Ладожского скорость движения будет ограничена до 40 километров в час. Также изменится схема дорожного движения в этом районе.В тот же день по переулку Приволжскому будет запрещено останавливаться и парковаться. Транспортные средства не смогут парковаться на участке от улицы Текучева до улицы Народного Ополчения.