В Ростова запретят парковаться на Пушкинской и Филимоновской
В Ростове снова расширят зону запрета парковки. Об этом предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.
С 10 февраля автомобилистам будет запрещено останавливаться и оставлять транспорт на улице Филимоновской, 18Б. Также нельзя будет парковаться на улицы Пушкинской, 118/31.
При нарушении запрета транспортное средство могут эвакуировать, а владельцам выписать штраф.
Напомним, также с 3 февраля нельзя будет в переулке Халтуринском на участке от строения № 206 (детский сад № 117) до улицы Дранко.