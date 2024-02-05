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В Ростова запретят парковаться на Пушкинской и Филимоновской

В Ростова запретят парковаться на Пушкинской и Филимоновской
В Ростове снова расширят зону запрета парковки. Об этом предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

С 10 февраля автомобилистам будет запрещено останавливаться и оставлять транспорт на улице Филимоновской, 18Б. Также нельзя будет парковаться на улицы Пушкинской, 118/31.

При нарушении запрета транспортное средство могут эвакуировать, а владельцам выписать штраф.

Напомним, также с 3 февраля нельзя будет в переулке Халтуринском на участке от строения № 206 (детский сад № 117) до улицы Дранко.
Фото: Ростов ру
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