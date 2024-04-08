В Ростове с 27 апреля закроют въезд грузовиков с Малиновского

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В Ростове с 27 апреля на одной из улиц запретят въезд. Информацию сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Машины больше не смогут проехать по улице Малиновского и Таганрогской. Ограничения начнут действовать с 07:00 до 10:00, а также в вечернее время: 17:00 до 20:00.Напомним, ранее ввели запрет на движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы по региональным и межмуниципальным автодорогам с асфальтобетонным покрытием. Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа.