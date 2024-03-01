В Ростов с 1 июня запретят въезд грузовиков в часы пик

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В Ростов запретят въезд грузовиков в часы пик. Ограничения начнут действовать с 1 июня 2024 года, сообщает городская администрация.Водители большегрузов смогут проехать в город с 7:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00. Ограничения касаются загруженных въездов в Ростов. Для того, чтобы следить за нарушениями на участках установят камеры видеофиксации. Полностью завершить проект планируют к 2026 году, но нововведения будут действовать уже с начала лета.Напомним, с 11 марта на улице Текучева будет ограничено движение. Неудобства связаны с работами на подземных коммуникациях.