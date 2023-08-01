Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с 21 августа в нескольких районах ограничат движение транспорта

В Ростове с 21 августа в нескольких районах ограничат движение транспорта
В Ростове в нескольких районах ограничат движение транспорта. Временные меры введут с 21 августа, сообщает городская администрация.

Проезд будет запрещен по улице Благодатной, возле дома № 163. Там проведут работы по строительству объектов бытового обслуживания. Кроме того, в связи с капремонтом участка канализационной сети водители не смогут проехать по улице Зорге, в районе дома № 56/1. Специалисты закончат работы к 15 декабря.

Также проезд будет перекрыт по переулку Грибоедовскому, в районе дома № 21/90. Дорогу откроют к 20 декабря.

Напомним, 5 августа ограничат движение транспорта от улицы Большой Садовой до проспекта Соколова, № 24 с восточной стороны. Временные неудобства коснутся жителей в связи с повышением пропускной способности на участке.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.