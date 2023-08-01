В Ростове с 21 августа в нескольких районах ограничат движение транспорта

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В Ростове в нескольких районах ограничат движение транспорта. Временные меры введут с 21 августа, сообщает городская администрация.Проезд будет запрещен по улице Благодатной, возле дома № 163. Там проведут работы по строительству объектов бытового обслуживания. Кроме того, в связи с капремонтом участка канализационной сети водители не смогут проехать по улице Зорге, в районе дома № 56/1. Специалисты закончат работы к 15 декабря.Также проезд будет перекрыт по переулку Грибоедовскому, в районе дома № 21/90. Дорогу откроют к 20 декабря.Напомним, 5 августа ограничат движение транспорта от улицы Большой Садовой до проспекта Соколова, № 24 с восточной стороны. Временные неудобства коснутся жителей в связи с повышением пропускной способности на участке.