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В Ростове 5 августа ограничат движение транспорта в центре города

В Ростове 5 августа ограничат движение транспорта в центре города
В центре Ростова-на-Дону 5 августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проезд будет запрещен для автомобилистов по проспекту Соколова на участке от улицы Большой Садовой до проспекта Соколова, № 24 с восточной стороны (до парковки). Временные меры будут действовать для улучшения пропускной способности.

Напомним, с 1 августа по 15 декабря введут запрет на движение транспорта по улице Еременко. Меры связаны со строительством линий скоростного трамвая в донской столице.
Фото: Rostov.ru
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