В Ростове с 6 ноября введут новые ограничения движения транспорта

Фото: Rostov.ru.

В Ростове введут новые ограничения для автомобилистов. Как сообщили в городском департаменте автодорог, с 6 ноября запретят останавливаться на нескольких улицах.В частности, водители транспорта не смогут остановиться в переулке Братском - на участке от улицы Тургеневской, 1 с западной стороны и вдоль строения на улице Береговой, 3; на проспекте Шолохова, в районе дома № 253 с южной стороны в зоне 90 метров, и на площади Карла Маркса - на участке от Советской до 1-й Майской с восточной стороны. Исключением станут только автобусы. Аналогичная ситуация будет и на улице Тельмана: от переулка Соборного до Семашко с северной стороны, от дома № 20 на Семашко с южной, а от Соборного до Семашко, 81-83 с южной стороны запретят стоянку.Также с 6 ноября ограничат максимально разрешенную скорость движения. Ее снизят до 40 километров в час. Ограничение распространяется на улицы Виталия Ходоша - от Теряевой до 3-й Лазерной, 3-ю Баррикадную - от 3-й Кольцевой до 2-й Кольцевой и переулок Дальний - от улицы Офицерской до Безымянной Балки.