В Ростове с 11 марта запретят движение транспорта на улице Текучева

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В Ростове запретят движение транспорта на улице Текучева. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 11 марта по 30 мая ограничат движение по улице Текучева на участке от улицы Чехова до переулка Ахтарского. Неудобства связаны с производством работ на подземных коммуникациях.Напомним, что с 27 февраля до 1 апреля нельзя будет проехать по улице Московской на участке от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны. На этом участке дороги организовано одностороннее движение в восточном направлении. Кроме того, движение ограничено по улице Московской на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны.