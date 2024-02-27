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В Ростове с 11 марта запретят движение транспорта на улице Текучева

В Ростове с 11 марта запретят движение транспорта на улице Текучева

В Ростове запретят движение транспорта на улице Текучева. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 11 марта по 30 мая ограничат движение по улице Текучева на участке от улицы Чехова до переулка Ахтарского. Неудобства связаны с производством работ на подземных коммуникациях.

Напомним, что с 27 февраля до 1 апреля нельзя будет проехать по улице Московской на участке от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны. На этом участке дороги организовано одностороннее движение в восточном направлении. Кроме того, движение ограничено по улице Московской на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны.
Фото: Ростов ру
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