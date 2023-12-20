В Ростове с 24 декабря запретят парковку транспорта

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В Ростове на двух улицах с 24 декабря запретят парковку транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.Водители не смогут останавливаться и парковать машины на улице Заводской (Западный). Речь идет об участке от дома № 33 до переулка Валуйского с северной стороны.В этот же день подобные ограничения будут действовать в микрорайоне Левенцовском. Там останавливаться нельзя будет на проспекте Солженицына, рядом с домом № 29, с северной стороны.Такие меры помогут улучшить пропускную способность на дороге.