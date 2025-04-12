Горячую воду отключат в части Ростова с 15 апреля

Фото: Ростов.Ру

В Ростове тысячи человек останутся без горячей воды на две недели. Причиной неудобства станут гидравлические испытания на теплосетях, которые начнутся с 15 апреля.От коммуникации будут отрезаны дома в границах улиц: Капустина – Пацаева – Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – Королева – Космонавтов – Волкова.Также под отключение попадут люди, проживающие в границах: Лелюшенко – Миронова – Думенко.Параллельно аналогичные трудности коснутся домов в границах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.Как сообщили в администрации Ростова, восстановить горячее водоснабжение планируется до 30 апреля.