В Ростове несколько районов с 19 августа останутся без горячей воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове несколько районов останутся без воды. Информацию об этом сообщают специалисты «Ростовских тепловых сетей».Временные отключения начнутся 19 августа. Причиной тому станет подготовка к отопительному сезону – 2024-25. Без горячей воды останутся жители на Северном в границах: Капустина – Пацаева – б-р Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Обсерваторная – Венеры – Каракумская – Королева – Космонавтов – Волкова. Кроме того, от коммуникаций будут отрезаны жители в районе «Темерника» в пределах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко. Также воды не будет в границах: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.Вернуть воду в дома жителей планируют к 24 августа.