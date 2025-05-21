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В Ростове руководителей "10-ГПЗ" обвиняют в хищении миллиарда рублей

В Ростове руководителей "10-ГПЗ" обвиняют в хищении миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону арестовали руководство завода «10-ГПЗ» по обвинению в мошенничестве на сумму более миллиарда рублей. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба УФСБ. 

Следствие установило, что руководство подшипникового завода похитило деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа. Под подозрением также находятся руководители компаний «ОК-Лоза» и «ГПЗ-2 Тверь». 

Одним из фигурантов дела стал бывший заместитель руководителя Росстандарта России. Он разработал схему хищения вместе со своими родственниками, которые занимали руководящие должности и имели доступ к гособоронзаказу. 

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна из владелиц предприятия скрылась от следствия и объявлена в розыск. 

В декабре 2024 года на заводе «10-ГПЗ» прошли обыски, после чего начались задержания руководства. Уголовные дела по статье «Мошенничество» возбуждены в отношении бывшего финансового директора и других должностных лиц. Общая сумма похищенных средств с гособоронзаказов составляет миллиарды рублей.
Фото: соцсети
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