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В Ростове на заводе ГПЗ-10 прошли обыски

В Ростове на заводе ГПЗ-10 прошли обыски
На трех российских заводах, включая ростовский ГПЗ-10, прошли масштабные обыски. Обыски прошли 18 декабря по подозрению в хищении при выполнении Гособоронзаказа.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах трёх компаний: ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Также были проведены обыски в военных представительствах и обслуживающей организации, а также в домах руководителей этих предприятий. 

- Проверка проводилась в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество». Подозреваются должностные лица «10 ГПЗ» в хищении государственных средств на сумму 811 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.


Также 5 сентября был задержан сотрудник службы безопасности «10 ГПЗ». Он предложил сотруднику УФСБ денежное вознаграждение в обмен на прекращение проверки на предприятии.
Фото: соцсети
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