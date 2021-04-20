В Ростове разыскивают пропавшую 75-летнюю пенсионерку

В Ростове разыскивают пропавшую 75-летнюю Ларису Морозову(Курочкину). Женщина ушла из дома еще утром, 20 апреля и до сих пор не вернулась.Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию. К поискам подключились и волонтеры, которые расклеили и разместили в социальных сетях ориентировки. Пропавшая дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.У Ларисы седые волосы, худощавое телосложение и рост около 165 сантиметров. В день пропажи была одета в спортивный костюм серого цвета, такую же куртку и домашние тапочки. С собой у женщины был пакет и записка с адресом.Если вы что-либо знаете о местонахождении Ларисы Морозовой просим вас обратиться по телефону 112 или 8-800-700-54-52.