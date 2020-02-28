В Ростове разыскивают пропавшего 16-летнего юношу



В Ростове родители объявили в розыск 16-летнего сына. О местонахождении Юрия Воронина нет информации сутки.



Как стало известно, парень пропал вместе со своей девушкой. Спустя какое-то время возлюбленную юноши нашли, а вот сам Юра до сих пор не найден. Родители переживают и просят неравнодушных людей оказать содействие в поисках подростка.



На вид ему - 16-17 лет, рост - 170 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы. В день исчезновения Юрий был одет в джинсы, синюю куртку и черно-зеленую кофту, на ногах - белые кроссовки. Из особых примет: шрам на лбу.



При себе у юноши были рюкзак, паспорт, телефон и деньги.



Если у вас есть какая-либо информация о Юре Воронине, позвоните по номерам: 8-951-500-96-13 или 102.