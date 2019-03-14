На Дону разыскивается без вести пропавший 14-летний мальчик



В Ростовской области родные разыскивают 14-летнего подростка. Валерий Матузенко из станицы Мечетинской Зерноградского района ушел из дома 15 марта и с тех пор о нем ничего неизвестно.



Когда подросток не вернулся домой, родители написали заявление в полицию и стали обзванивать всех знакомых Валеры. В настоящее время поиски безрезультатны.



На вид подростку 14-15 лет, рост - 159 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие светло-русые. В день исчезновения Валера был одет в болоньевую синюю куртку, джинсы и болоньевые ботинки темного цвета.



Если у вас есть информация о местонахождении Валерия, просьба обратиться в полицию или позвонить по номеру 102.