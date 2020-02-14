Два 10-летних мальчика пропали в Ростовской области



Родион Будяну и Артём Мазанович.



В Ростовской области разыскивают пропавших без вести детей. Десятилетние Родион Будяну и Артём Мазанович уже около суток не выходят на связь с родителями. В последний раз их видели 16 февраля около 10 часов в станице Обливской. Куда ушли ребята, неизвестно. Родители обратились за помощью к полицейским и поисковикам.



Рост Родиона — 150 сантиметров, телосложение худощавое. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет в синие джинсы, синюю куртку с капюшоном и чёрную шапку, на ногах — синие кроссовки.



Артём также худой, рост — 148 сантиметров. У подростка карие глаза и тёмно-русые волосы. Когда он выходил из дома, надел тёмно-голубые джинсы, зелёную длинную куртку с капюшоном и чёрную шапку. На ногах были тёмно-синие сапоги.



Всех неравнодушных просят подключиться к поискам детей. Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении Родиона и Артёма, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.