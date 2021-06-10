На Дону разыскивают 15-летнюю девочку-подростка

В донском регионе разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Борисенко. Девушка ушла из дома 11 июня около 15:00 и больше не вернулась.В тот день Катя поссорилась с мамой и вышла из дома в в хуторе Недвиговке Мясниковского района. Обеспокоенные родственники сразу же обратились за помощью в полицию. Они предполагают, что девушка могла уйти со своим 29-летним знакомым.У пропавшей рост 160 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. В день пропажи была одета в серое платье в полоску и домашние розовые тапочки. При себе имела паспорт и черный рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим вас обратиться по номерам телефонов 8-863-492-33-12 или 8-900-126-64-44.