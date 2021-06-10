Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону разыскивают 15-летнюю девочку-подростка

На Дону разыскивают 15-летнюю девочку-подростка

В донском регионе разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Борисенко. Девушка ушла из дома 11 июня около 15:00 и больше не вернулась.

В тот день Катя поссорилась с мамой и вышла из дома в в хуторе Недвиговке Мясниковского района. Обеспокоенные родственники сразу же обратились за помощью в полицию. Они предполагают, что девушка могла уйти со своим 29-летним знакомым.

У пропавшей рост 160 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. В день пропажи была одета в серое платье в полоску и домашние розовые тапочки. При себе имела паспорт и черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим вас обратиться по номерам телефонов 8-863-492-33-12 или 8-900-126-64-44.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.