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Житель Ростовской области ушел с работы и пропал без вести

Житель Ростовской области ушел с работы и пропал без вести
В Ростовской области 51-летний мужчина пропал без вести. Александр Корниенко почти неделю не выходит на связь с близкими.

Мужчина ушел на работу 13 мая. Последний раз его видели коллеги, когда тот собирался домой. Однако Александр до сих пор не вернулся. Родственники предполагают, что он может находиться в Батайске, селе Новобатайске или станице Егорлыкской. Родные не смогли самостоятельно найти мужчину и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Рост мужчины составляет 172 сантиметра. У Александра короткие седые волосы, карие глаза, телосложение худощавое. Из особых примет - татуировка в виде иероглифа на предплечье. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, футболку, обут в серые кроссовки.

Если вам известно что-либо местонахождении Александра Корниенко, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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