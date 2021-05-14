Житель Ростовской области ушел с работы и пропал без вести

В Ростовской области 51-летний мужчина пропал без вести. Александр Корниенко почти неделю не выходит на связь с близкими.Мужчина ушел на работу 13 мая. Последний раз его видели коллеги, когда тот собирался домой. Однако Александр до сих пор не вернулся. Родственники предполагают, что он может находиться в Батайске, селе Новобатайске или станице Егорлыкской. Родные не смогли самостоятельно найти мужчину и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Рост мужчины составляет 172 сантиметра. У Александра короткие седые волосы, карие глаза, телосложение худощавое. Из особых примет - татуировка в виде иероглифа на предплечье. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, футболку, обут в серые кроссовки.Если вам известно что-либо местонахождении Александра Корниенко, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.