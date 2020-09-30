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С тремя перевозчиками в Ростове расторгли контракты из-за нарушений, связанных с COVID

С тремя перевозчиками в Ростове расторгли контракты из-за нарушений, связанных с COVIDба мэрии города.

Во время проверки на соблюдение мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, у трех перевозчиков нашли грубые нарушения. Общественный транспорт, следовавший по маршрутам №98 и №38, был заполнен пассажирами больше, чем на половину.
Проверяющие выяснили, что по этим маршрутам работало не более 30% от всех автобусов, находящихся в парке компаний. Маршрут №48 и вовсе не обслуживался. В период пандемии необходимо создать все условия, чтобы не допустить массовых скоплений людей. Поэтому транспорт переполненным не должен быть.

За эти и ряд других нарушений расторгли контракты с перевозчиками ООО «Янтарь-1», ООО «Автоколонна №1559» и «ООО Авто-Сити».

Как сообщалось ранее, из-за нарушения пассажирами «масочного» режима автобусы стали снимать с маршрутов.

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