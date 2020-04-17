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В Ростове отменили два городских маршрута общественного транспорта

В Ростове отменили два городских маршрута общественного транспорта
Фото: rossaprimavera.ru
В Ростове с 21 апреля перестали работать два городских маршрута. Об этом сообщили в мэрии.

Так, со вторника отменяются муниципальные маршруты № 5 «пр. Сельмаш – Ц. рынок – пр. Сельмаш» и № 58 «пр. Сельмаш – Ц. рынок – пр. Сельмаш».

Так, с 21 апреля будут отменены муниципальные маршруты № 5 «пр. Сельмаш – Ц. рынок – пр. Сельмаш» и № 58 «пр. Сельмаш – Ц. рынок – пр. Сельмаш». Это направление теперь будет обслуживать муниципальная компания МТК «Ростовпассажиртранс». Вместе сокращённых маршрутов на линию выйдут автобус № 35 «ЖК «Платовский» – Ц. Рынок» и № 42 «ЖК «Платовский» – Ц. Рынок».
- В общей сложности на данных маршрутах будет задействовано 30 автобусов большого класса, - рассказали в администрации Ростова.

В мэрии добавили, что 26 единиц транспорта оснащены кондиционерами.

В городском Департаменте транспорта также пояснили, что контракт с ООО ТК «Авто-Лайн», обслуживающим маршрут № 5, был расторгнут из-за многочисленных жалоб ростовчан. На маршруте работали автобусы большого класса, средний возраст которых составлял 30 лет.

Решение об отмене двух маршрутов в департаменте транспорта объяснили оптимизацией дублирующих маршрутов.

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