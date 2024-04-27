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В Ростове проспект Космонавтов затапливает из-за прорыва канализации

В Ростове проспект Космонавтов затапливает из-за прорыва канализации
В Ростове Северный затапливает из-за прорыва канализации. Кадры с места горожане разместили 27 апреля в соцсетях.

Как сообщают горожане, коммунальная авария произошла на Космонавтов, рядом с домом № 43/2. На кадрах видно, что из коллектора мощным напором бьет вода. Возле канализации образовалось настоящее озеро.

- Коммунальный родник, - добавили пользователи.

При каких обстоятельствах произошел прорыв, не сообщается. Жителям необходимо обратиться за помощью в коммунальные службы.
Фото: СоцСети
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