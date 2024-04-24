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В Ростове из-за прорыва улицу Казахскую заливает фекалиями

В Ростове из-за прорыва улицу Казахскую заливает фекалиями
В Ростове-на-Дону из-за прорыва канализации улицу казахскую заливает фекалиями. Снимки с места потопа горожане разместили 24 апреля в соцсетях.

Как сообщают местные жители, реки нечистот разлились на большом участке автодороги по улице Казахской. Причина тому – прорыв канализации. От жидкости исходит сильная вонь.

- Течет рекой, - добавили пользователи в соцсетях.

При каких обстоятельствах случился прорыв, не сообщается. Горожанам следует обратиться в аварийные службы.
Фото: СоцСети
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