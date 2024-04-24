В Ростове из-за прорыва улицу Казахскую заливает фекалиями
В Ростове-на-Дону из-за прорыва канализации улицу казахскую заливает фекалиями. Снимки с места потопа горожане разместили 24 апреля в соцсетях.
Как сообщают местные жители, реки нечистот разлились на большом участке автодороги по улице Казахской. Причина тому – прорыв канализации. От жидкости исходит сильная вонь.
- Течет рекой, - добавили пользователи в соцсетях.
При каких обстоятельствах случился прорыв, не сообщается. Горожанам следует обратиться в аварийные службы.