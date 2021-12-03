Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове пропала без вести 71-летняя дезориентированная женщина

В Ростове пропала без вести 71-летняя дезориентированная женщина
В Ростове без вести пропала 71-летняя женщина. Елизавета Павлова ушла из дома утром 6 декабря на улице Королева и с тех пор ее никто не видел.

Пожилая ростовчанка дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам и в полицию.

На вид пропавшей около 70 лет, она ростом в 168 сантиметров, среднего телосложения, у Елизаветы каштановые волосы, глаза карие. В день исчезновения пенсионерка была одета в розовое полупальто, серое платье, кроссовки, белая вязанная шапка. Носит очки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефону: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.