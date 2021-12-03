В Ростове пропала без вести 71-летняя дезориентированная женщина

Фото: Лиза Алерт.

В Ростове без вести пропала 71-летняя женщина. Елизавета Павлова ушла из дома утром 6 декабря на улице Королева и с тех пор ее никто не видел.Пожилая ростовчанка дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам и в полицию.На вид пропавшей около 70 лет, она ростом в 168 сантиметров, среднего телосложения, у Елизаветы каштановые волосы, глаза карие. В день исчезновения пенсионерка была одета в розовое полупальто, серое платье, кроссовки, белая вязанная шапка. Носит очки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефону: 8-800-700-54-52.