Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала 84-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 84-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают пожилую жительницу города Шахты. Нина Афанасьевна Ливенцева пропала 6 марта.

84-летняя пенсионерка ушла из дома по улице Текстильной. Уже больше суток о том, где находится женщина, ничего не
известно.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам. Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг» распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшей.

Рост женщины - около 160 сантиметров, у неё полное телосложение, седые волосы. В день пропажи она была одета в длинное осеннее пальто бордового цвета с капюшоном. На голове – чёрный берет. Под верхней одеждой – чёрные гамаши и цветной домашний халат.
С собой у Нины Афанасьевны был чёрно-красно-белый пакет.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

Уточняется, что пенсионерка может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.