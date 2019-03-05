В Ростовской области без вести пропала 84-летняя женщина



В Ростовской области разыскивают пожилую жительницу города Шахты. Нина Афанасьевна Ливенцева пропала 6 марта.



84-летняя пенсионерка ушла из дома по улице Текстильной. Уже больше суток о том, где находится женщина, ничего не

известно.



Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам. Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг» распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшей.



Рост женщины - около 160 сантиметров, у неё полное телосложение, седые волосы. В день пропажи она была одета в длинное осеннее пальто бордового цвета с капюшоном. На голове – чёрный берет. Под верхней одеждой – чёрные гамаши и цветной домашний халат.

С собой у Нины Афанасьевны был чёрно-красно-белый пакет.



Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.



Уточняется, что пенсионерка может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.