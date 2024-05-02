Фото: ЛизаАльтер

В Ростове пропала 70-летняя пенсионерка. Наталья Беликова не выходила на связь с утра 1 мая.В этот день бабушка вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Родственники не смогли связаться с пенсионеркой и забили тревогу, так как пожилой женщине требовалась медицинская помощь. Близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост Натальи - 162 сантиметра, она нормального телосложения. У нее волосы каштанового цвета и серо-голубые глаза.В день исчезновения она была одета в черный джемпер и синие брюки. На ногах у нее были серые туфли.Если вы видели человека на фото или знаете, где находится женщина, пожалуйста, позвоните по телефону: 112.