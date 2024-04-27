В Ростовской области в Азове пропала 15-летняя девочка

Фото: соцсети

В Ростовской области пропала 15-летняя школьница. О том где находится Алина Железняк неизвестно с утра 26 апреля.Девочка живет в Азове. В тот день Алина ушла из дома в неизвестном направлении, родители забили тревогу после того, как подросток долгое время не выходил на связь. Родственники начали собственные поиски и прочесали все улицы города. В социальных сетях также появились сообщения об исчезновении Алины Железняк.Рост девочки - 175 см, стройное телосложение. Длинные белые волосы, зеленые глаза.В день исчезновения Алина была одета в черное платье.Если вы видели человека на фото или имеете представление о том, где находится девочка, пожалуйста, свяжитесь с 8 908-502-28-29 (мама Алины).