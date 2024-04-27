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В Ростовской области в Азове пропала 15-летняя девочка

В Ростовской области в Азове пропала 15-летняя девочка
В Ростовской области пропала 15-летняя школьница. О том где находится Алина Железняк неизвестно с утра 26 апреля.

Девочка живет в Азове. В тот день Алина ушла из дома в неизвестном направлении, родители забили тревогу после того, как подросток долгое время не выходил на связь. Родственники начали собственные поиски и прочесали все улицы города. В социальных сетях также появились сообщения об исчезновении Алины Железняк.

Рост девочки - 175 см, стройное телосложение. Длинные белые волосы, зеленые глаза.

В день исчезновения Алина была одета в черное платье.

Если вы видели человека на фото или имеете представление о том, где находится девочка, пожалуйста, свяжитесь с 8 908-502-28-29 (мама Алины).
Фото: соцсети
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