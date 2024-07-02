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В Ростове пропал 61-летний мужчина

В Ростове пропал 61-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину. Последний раз Юрия Шкварева видели 22 июня.

В тот день ростовчанин ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь с близкими. Обеспокоенные родственники больше недели пытаются отыскать Юрия. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Согласно ориентировкам, Юрий Шкварев худощавого телосложения. Его рост составляет около 165 сантиметров. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. Одет был в синюю футболку, темно-синие штаны и синие тапочки.

Если вы видели Юрия Шкварева, позвоните по номеру: 112. Любая информация может помочь в поисках.
Фото: Лиза Алерт
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