В Ростове пропал 61-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину. Последний раз Юрия Шкварева видели 22 июня.В тот день ростовчанин ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь с близкими. Обеспокоенные родственники больше недели пытаются отыскать Юрия. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Согласно ориентировкам, Юрий Шкварев худощавого телосложения. Его рост составляет около 165 сантиметров. У мужчины темно-русые волосы и голубые глаза. Одет был в синюю футболку, темно-синие штаны и синие тапочки.Если вы видели Юрия Шкварева, позвоните по номеру: 112. Любая информация может помочь в поисках.