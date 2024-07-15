В Ростове прогнозируют жару до +38 градусов на новой рабочей неделе

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В Ростове на новой рабочей неделе ожидается жара до +38 градусов. Информацию о прогнозе погоды сообщили специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 15 июля, температура воздуха днем достигнет +37 градусов, а вечером опустится до +24 градусов.Во вторник, 18 июля, ожидается сильная жара - до +38 градусов днем. Ночью температура снизится до +26 градусов. В среду погода будет аналогичная.В четверг, 19 июля, термометры покажут +37 градусов днем и +25 градусов вечером. В пятницу, 20 июля, ожидается жаркая погода — до +38 градусов днем и +24 градусов ночью.В течение всей рабочей недели осадков не предвидится.