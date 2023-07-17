В Ростове на новой рабочей неделе ожидается пасмурная и теплая погода
Ростовчан на новой рабочей неделе ожидает пасмурная и теплая погода. Актуальный прогноз с 17 по 21 июля опубликовали синоптики Гидрометцентра.
В понедельник небо заполонят облака, однако осадков не предвидится. Столбики термометров достигнут +29 градусов. Ночью температура воздуха достигнет +17 градусов.
Во вторник погода не изменится. Температура воздуха останется в пределах +30 градусов. Вечером похолодает до +19 градусов.
На следующий день пройдет небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +29 градусов. Ночью столбики термометров покажут +17 градусов.
В четверг погода будет аналогичной. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Вечером ожидаются дожди, температура воздуха составит +18 градусов.
К концу недели дожди прекратятся. Температура воздуха достигнет +30 градусов. Вечером похолодает до +19 градусов.