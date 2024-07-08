В Ростове на новой рабочей неделе температура поднимется до +39 градусов

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В Ростове новая рабочая неделя начнется с жары +39 градусов. Прогноз погоды с 8 по 12 июля составили сотрудники Гидрометцентра.В понедельник, 8 июля, в городе будет жарко и дождливо. Температура воздуха днем поднимется до +39 градусов.Во вторник, 9 июля, днем столбики термометров покажут отметку +38 градусов. Погода будет безоблачной.В среду и четверг, 10 и 11 июля, днем будет +36 градусов. А в пятницу, 12 июля, температура опустится до +34. В эти дни синоптики обещают ясную погоду без осадков.