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В Ростове на новой рабочей неделе температура поднимется до +39 градусов

В Ростове на новой рабочей неделе температура поднимется до +39 градусов
В Ростове новая рабочая неделя начнется с жары +39 градусов. Прогноз погоды с 8 по 12 июля составили сотрудники Гидрометцентра.

В понедельник, 8 июля, в городе будет жарко и дождливо. Температура воздуха днем поднимется до +39 градусов.

Во вторник, 9 июля, днем столбики термометров покажут отметку +38 градусов. Погода будет безоблачной.

В среду и четверг, 10 и 11 июля, днем будет +36 градусов. А в пятницу, 12 июля, температура опустится до +34. В эти дни синоптики обещают ясную погоду без осадков.
Фото: соцсцети.
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