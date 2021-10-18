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В Ростове продлят парк и набережную на Левом берегу Дона

В Ростове продлят парк и набережную на Левом берегу Дона
В Ростове на Левом берегу Дона продлят набережную и парк. Они протянутся до участка между заливом Ковш и Ворошиловским мостом. Для реализации этой инициативы территорию перевели в зону общественно-жилой застройки (ОЖ).

— В первую очередь это продление набережной, парка. Сейчас возможно включить данную территорию в программу реновации, — объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее ростовчане неоднократно обращались с инициативами о благоустройстве заболоченного участка между заливом Ковш и Ворошиловским мостом. Территорию с аварийными деревьями и стихийными свалками часто называли неоправданно забытой.

Теперь же у этого места появился шанс преобразиться — депутаты ростовской думы одобрили продление набережной и Левобережного парка до залива Ковш. Идею поддержал и депутат Вячеслав Камышный. По его мнению, правая сторона города себя исчерпала, а городу некуда развиваться.

- Если взять программу развития города, она особо привлекательна в развитии левобережной стороны, присоединении Батайска и мелких поселков. Это решение историческое — мы даем возможность наращивать агломерацию, - отметил депутат. - Глава администрации в своей программе говорил об агломерации, и это как раз шаг в эту сторону. Скоро мы будем говорить о развитии территории от Аксайского до Ворошиловского мостов.

Вячеслав Камышный подчеркнул, что все крупные города всегда развиваются по обе стороны реки. Аналогичное мнение высказал и председатель регионального Союза архитекторов России и экс-главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Он поддержал инициативу о продлении парка и набережной, однако отметил необходимость контролировать данный процесс.

— Нужно учитывать, что это видовая часть со стороны исторического центра и вид на сам центр. Левый берег не прекращает быть рекреационной территорией, - отметил Полянский. - Тут нужно разработать мастер-план для этой территории, где все указать.

Замглавы администрации города Андрей Дикун добавил, что принятое решение не противоречит генеральному плану развития города. Теперь необходимо разработать проект планировки и межевания территории. В этом документе будет подробно указана стратегия по освоению территории, и такие документы всегда обязательно выносят на общественные слушания.
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