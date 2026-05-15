В Ростове продают землю и бывшее здание технического университета за 116,9 млн рублей

На федеральные торги выставлен участок земли с бывшим зданием технического университета в Ростове-на-Дону. Начальная цена лота составляет 116,9 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Дом.РФ».Речь идет об объектах, расположенных по адресу: улица Студенческая, 2. Они находятся в федеральной собственности. Планируется продажа трехэтажного здания площадью 4,5 тысячи квадратных метров, а также земельного участка площадью 3 тысячи квадратных метров.Согласно документации к торгам, здание расположено в тихом районе с малоэтажной жилой застройкой. При этом, согласно выписке из ЕГРН, здание не является жилым. Вид разрешенного использования земельного участка — «для эксплуатации общежития».Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 июня. Сам аукцион состоится 19 июня.