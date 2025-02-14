В Новошахтинске присяжные оправдали экс-депутата, обвинявшегося в убийстве

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В Новошахтинском районом суде коллегия присяжных оправдала экс-депутата Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения. Аршака Бардахчияна признали невиновным в убийстве и сбыте наркотиков.В апреле 2022 года Аршака Бардхчияна задержали и обвинили в совершении умышленного убийства. Само убийство произошло 22 декабря 2020 года в селе Чалтырь. Тело 37-летнего бизнесмена Владислава Богданова нашли в салоне автомобиля «Мерседес Бенц». Мужчину застрелили из пистолета.Кроме этого, Аршака Бардхчияна обвиняли в незаконном сбыте наркотических веществ.Коллегия присяжных Новошахтинского районного суда признала Аршака Бардхчияна невиновным не только по статье об убийстве, но и о хранении и распространении наркотиков.