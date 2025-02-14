Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новошахтинске присяжные оправдали экс-депутата, обвинявшегося в убийстве

В Новошахтинске присяжные оправдали экс-депутата, обвинявшегося в убийстве
В Новошахтинском районом суде коллегия присяжных оправдала экс-депутата Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения. Аршака Бардахчияна признали невиновным в убийстве и сбыте наркотиков.

В апреле 2022 года Аршака Бардхчияна задержали и обвинили в совершении умышленного убийства. Само убийство произошло 22 декабря 2020 года в селе Чалтырь. Тело 37-летнего бизнесмена Владислава Богданова нашли в салоне автомобиля «Мерседес Бенц». Мужчину застрелили из пистолета.

Кроме этого, Аршака Бардхчияна обвиняли в незаконном сбыте наркотических веществ.

Коллегия присяжных Новошахтинского районного суда признала Аршака Бардхчияна невиновным не только по статье об убийстве, но и о хранении и распространении наркотиков.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.