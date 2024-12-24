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В Ростове накануне Нового года разворошили тротуар в парке имени Максима Горького

В Ростове накануне Нового года разворошили тротуар в парке имени Максима Горького
В Ростове накануне Нового года разворошили тротуар в парке имени Максима Горького. Об этом сообщил местный житель в редакцию Donday. 

Житель города сообщил, что во время дневной прогулки он обнаружил, что привычный путь через парк перекрыт. Подойдя ближе, он увидел глубокий котлован, наполненный водой, который был огорожен сигнальной лентой. Вокруг котлована была размазана грязь.

— Мне сказали, что здесь меняют трубы, — прокомментировал горожанин. — Надеюсь, успеют закончить к Новому году.


Также он отметил, что в это время в парке не было рабочих. Возможно, они ушли на обед. 
Фото: ростов.ру
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