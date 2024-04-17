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В Ростове потратят больше миллиона рублей на содержание фонтана на Аллее Роз

В Ростове потратят больше миллиона рублей на содержание фонтана на Аллее Роз
В Ростове ищут подрядчика, который займется обслуживанием и консервацией фонтана на Аллее Роз. Информация об этом опубликована 16 апреля на сайте государственных закупок.

В документации указано, что период проведения работ займет полгода. Первые пять месяцев (с 1 мая по 30 сентября) нужно будет следить за чистотой и исправностью работы фонтана и светомузыки, дезинфицировать воду хлоркой. А с 1-го по 31 октября подрядчик займется подготовкой объекта к зиме. Необходимо сделать настил, слить воду из фильтров и насосов, проверить работоспособность вентиляции и переключить электрооборудование на зимний режим.

Работы оценивают почти в 1,1 миллиона рублей. Средства на обслуживание и консервацию выделят из городского бюджета.

Светомузыкальный фонтан на проспекте Коммунистическом, 25/4 открыли 1 июня 2022 года. Правда, работал он недолго: спустя неделю его закрыли. Оказалось, что через решетки в фонтан попал мусор. Рабочие достали оттуда кучу фантиков, оберток, крышек от бутылок и даже детские носки. Спустя год ситуация повторилась. В конце июля пришлось закрывать фонтан, чтобы почистить его.
Фото: благоустройство города.
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